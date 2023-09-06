6 сентября, 10:01

Захарова: помощь Запада Украине в проведении выборов снова грозит разрушительными итогами

Официальный представитель МИД России сравнила такую инициативу с событиями в 2004-2005 годах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Помощь Запада в организации выборов на Украине может привести к повторению ситуации 2004-2005 годов с нарушением конституции и разрушительными последствиями для украинской государственности. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявления чешской стороны о готовности помочь с проведением выборов на Украине в 2024 году. "Что, опять? Как в 2004-2005 будут "помогать организовывать и проводить выборы на Украине"? Мы помним этот антиконституционный "третий тур", с которого и началось крушение украинской государственности, - отметила дипломат. - Или сразу перейдут к американскому сценарию - голосование мертвецов? Тем более их с каждым днем на Украине усилиями НАТО все больше". 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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