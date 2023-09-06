"Новые люди" в октябре определят кандидата от партии на выборы президента России

Лидер партии Алексей Нечаев ранее заявлял о планах участвовать в выборах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Новые люди" планируют в октябре определить кандидата, который будет представлять партию на выборах президента России в следующем году. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Мы обсуждаем обычно этот вопрос всегда в партии и это решение нашего центрального совета. Такой центральный совет <…>, мы планируем, что он пройдет в октябре. И тогда мы уже определимся с кандидатурой", - сказал Даванков, отвечая на вопрос о том, планирует ли он лично участвовать в президентской кампании.

Ранее лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявлял в интервью ТАСС, что партия планирует участвовать в выборах президента России, но пока кандидат не определен.