МИД РФ заявил, что роль Украины как "мировой житницы" с подачи Запада сильно преувеличена

В ведомстве указали, что "никакой катастрофы" на мировых продовольственных рынках после приостановки черноморской инициативы не случилось, а стоимость зерновых стабильно снижается

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Доля Украины в общемировом экспорте пшеницы была невелика и уменьшается, роль этой страны как "мировой житницы" сильно преувеличена с подачи западников и ооновцев. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Сильно преувеличена, с подачи тех же западников и ооновцев, роль Украины в качестве мировой житницы. Доля этой страны в общем экспорте пшеницы и так была невелика (5%), а сейчас объективно еще больше уменьшается, учитывая в том числе сокращение посевных площадей из-за радиационного и химического заражения почвы в результате применения поставляемых Западом боеприпасов с обедненным ураном. При этом у украинцев есть другие (помимо Черного моря) возможности вывозить свои грузы - сухопутными и речными маршрутами в ЕС, по так называемым коридорам солидарности", - заявили в дипведомстве.

В МИД РФ напомнили, что транспортировка по таким коридорам обходится дороже, при этом европейцы "не спешат на деле проявлять заявленную солидарность с Киевом", вводя различные запреты на импорт. "15 сентября, когда истекает срок очередного моратория, у Брюсселя будет прекрасная возможность пересмотреть собственное решение и снять запрет на импорт украинских зерновых, которые рискуют окончательно затопить рынки восточноевропейских стран. Будет и возможность бесплатно направить зерно с Украины в нуждающиеся страны Африки и Латинской Америки, раз об этом так пекутся в Вашингтоне и некоторых европейских столицах. Только в это почему-то совсем не верится", - отмечается в заявлении.

В дипведомстве также указали, что "никакой катастрофы" на мировых продовольственных рынках после приостановки черноморской инициативы не случилось, а стоимость зерновых стабильно снижается.

"В целом глобального физического дефицита продовольствия нет - есть проблемы с его распределением, но не с производством. Иными словами, из-за прекращения морского вывоза украинского зерна от голода никто не умер и продовольственного кризиса не случилось, как это предрекали в западных столицах и ООН. Что неудивительно, ведь 32,8 млн т преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна накормить человечество трудно", - констатировали в МИД РФ.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся РФ. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний.