В МИД РФ сообщили, что ротацию дипломатов в КНДР произведут после снятия эпидемических мер

Пхеньян открыл границы для возвращения своих граждан, а для иностранных дипломатов пока нет, отмечал замглавы ведомства Андрей Руденко

ДЖАКАРТА, 6 сентября, /ТАСС/. Вопрос с ротацией дипломатов российского посольства в КНДР будет решен оперативно, когда Пхеньян снимет окончательно режим противоэпидемических мер. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Когда КНДР официально объявит об окончательном снятии режима антиэпидемиологического, тогда этот вопрос будет решен достаточно оперативно. Люди уже подготовлены", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о ротации персонала российского посольства в КНДР.

Ранее Руденко отмечал, что КНДР открыла границы для возвращения своих граждан, а для иностранных дипломатов пока нет.