Главы МИД РФ и Индии подчеркнули стремление наращивать координацию в ООН, ШОС, БРИКС и G20

Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар также обсудили шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической и энергетической кооперации, сотрудничества в сфере транспорта, а также финансового взаимодействия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече обсудили дальнейшее развитие сотрудничества стран в различных сферах, а также на многосторонних международных площадках.

"Министры обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам. Обсудили практические шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической и энергетической кооперации, сотрудничества в сфере транспорта, а также финансового взаимодействия. Подчеркнуто обоюдное стремление нарастить координацию в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, а также на площадках ШОС, БРИКС и Группы двадцати", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров на полях Восточноазиатского саммита в Джакарте.