Единый день голосования в России. Онлайн

10 сентября в России пройдет единый день голосования (ЕДГ). В 2023 году большинство регионов проводят трехдневные выборы — с 8 по 10 сентября, и только в пяти субъектах голосование продлится от одного до двух дней.

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого в четырех субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы.

В 2023 году также состоится первая избирательная кампания в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях после их вхождения в состав России.