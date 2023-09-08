8 сентября, 05:00,
обновлено 8 сентября, 06:01
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Единый день голосования в России. Онлайн

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

10 сентября в России пройдет единый день голосования (ЕДГ). В 2023 году большинство регионов проводят трехдневные выборы — с 8 по 10 сентября, и только в пяти субъектах голосование продлится от одного до двух дней.

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого в четырех субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы.

В 2023 году также состоится первая избирательная кампания в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях после их вхождения в состав России. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
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