Генсек АРСИО заявил об интересе ассоциации к российской экспертизе в разных сферах

В частности, речь идет о сотрудничестве на море, туризме, рыболовстве, охране окружающей среды

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Генсек Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана (АРСИО) Салман аль-Фариси заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым об интересе АРСИО к российской экспертизе в различных сферах, включая сотрудничество на море, туризм, рыболовство и охрану окружающей среды.

"В ходе беседы рассмотрены ключевые вопросы повестки дня АРСИО в контексте дальнейшего вовлечения России в практическую деятельность объединения. Секретариатом ассоциации обозначен интерес к российской экспертизе на приоритетных для этой площадки секторальных направлениях, включая сотрудничество на море, туризм, рыболовство, охрану окружающей среды. Дана также высокая оценка российским проектам в области синей экономики", - говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ по итогам встречи Лаврова и аль-Фариси на полях 18-го Восточноазиатского саммита в Джакарте.

"Российской стороной акцентирована важность дальнейшего наращивания прикладного потенциала АРСИО для гармоничного встраивания в процессы кроссплатформенной кооперации трансконтинентального характера", - добавили в МИД РФ.

На данный момент членами АРСИО являются 23 государства, находящихся на побережье Индийского океана. Россия получила статус партнера по диалогу АРСИО в ноябре 2021 года.

Глава МИД РФ прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите, который пройдет в четверг.