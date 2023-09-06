На выборах в Народный совет ЛНР 14 кандидатов сняли свои кандидатуры

В предвыборной гонке теперь участвуют 324 кандидата, сообщила замглавы избиркома республики Марианна Сумская

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. 14 кандидатов в депутаты на выборы в Народный совет ЛНР по разным причинам сняли свои кандидатуры, в предвыборной гонке теперь участвуют 324 кандидата. Об этом сообщила на брифинге замглавы избиркома ЛНР Марианна Сумская.

"Некоторые кандидаты решили снять свои кандидатуры, в связи с этим утрачен статус 14 кандидатами. Итого в предвыборной гонке участвуют 324 кандидата на выборах в депутаты Народного совета", - сказала Сумская.

Она добавила, что на выборы депутатов представительных органов муниципальных образований выдвинут 3 241 кандидат, в предвыборной гонке участвует 3 186 кандидатов.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", КПРФ. Всего региональными отделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.