В Новосибирской области на выборах губернатора будут работать почти 2 тыс. наблюдателей

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. наблюдателей обеспечат общественный контроль на выборах губернатора Новосибирской области - в 3,3 раза больше, чем на выборах в Госдуму в прошлом году. Этого хватит, чтобы закрыть все участки региона, сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Предварительно, по нашим сведениям, для работы в участковых комиссиях включены в списки наблюдателей: 1 944 общественных наблюдателя, от партий - 779 наблюдателей, от кандидатов - 61 наблюдатель", - говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, в 2022 году на выборах в депутаты Госдумы общественный контроль осуществляли 588 человек: 137 от политических партий, 230 от кандидатов и 221 от Общественной палаты Новосибирской области.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области и руководитель штаба общественного наблюдения Галина Гриднева в среду сказала журналистам, что наблюдателей на выборах в 2023 году в регионе хватит, чтобы закрыть все 1 804 избирательных участка. За пять лет работы Общественная палата региона подготовила более 4,5 тыс. наблюдателей.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области назначено на 8, 9 и 10 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата: вице-спикер горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бизнесмен Владислав Плотников (Справедливая Россия - За правду), действующий губернатор Андрей Травников (Единая Россия) и депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ).