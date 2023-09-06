МИД поддержал идею создания совета при Минспорте по международному сотрудничеству

В ведомстве также выразили готовность предоставить все инструментарии для этого

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России поддерживает идею о создании совета при Минспорте по международному сотрудничеству и готов предоставить все инструментарии. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям российского дипведомства Александр Алимов.

"Горячо и полностью поддерживаем. Готовы вложиться всем своим потенциалом и инструментарием", - сказал он на заседании коллегии Минспорта, комментируя предложение министра спорта России Олега Матыцина о создании совета при ведомстве по вопросам международного сотрудничества.

Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года, утвержденной кабмином РФ 24 ноября 2020 года. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт. Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей и учитывает предложения Совета по спорту при президенте РФ.