Минцифры готовится к отражению хакерских атак на ДЭГ в ходе выборов

Глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что безопасность электронного голосования является сложным вопросом, но необходимая мобилизация министерством проведена

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вопрос безопасности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) находится в центре внимания всех структур, Минцифры готовится к отражению хакерских атак на систему в ходе выборов. Об этом сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"У нас уже, по-моему, 1,3 млн с чем-то записалось на дистанционное электронное голосование. Вопрос безопасности находится в центре внимания всех структур: и мы, и регуляторы в сфере безопасности, и ЦИК. Этому [у нас] посвящается максимальное внимание. Мобилизация максимальная, мы готовимся к тому, что, естественно, будут атаки", - сказал Шадаев.

Министр подчеркнул, что безопасность электронного голосования является сложным вопросом, однако необходимая мобилизация министерством проведена. "Я считаю, что мы готовы", - добавил Шадаев.

Министр добавил, что принято решение о невозможности с иностранных IP-адресов проголосовать на выборах через портал "Госуслуги". Это, пояснил он, связано с большими рисками в сфере кибербезопасности. "Как мы видим, [атаки] идут с зарубежных IP-адресов. Поэтому мы отсекаем зарубежные IP-адреса", - заключил министр.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. С 8 по 10 сентября на федеральной платформе ДЭГ смогут проголосовать жители 24 регионов России. Для москвичей голосование доступно на портале mos.ru.