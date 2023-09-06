6 сентября, 14:58

Рябков и глава МИД Киргизии обсудили вопросы контроля над вооружениями

В МИД РФ сообщили, что также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-киргизских отношений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и первый замглавы МИД республики Асеин Исаев обсудили на встречах в Бишкеке международную безопасность и вопросы контроля над вооружениями.

"В ходе бесед состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-киргизских отношений и взаимодействию в рамках региональных и глобальных структур с акцентом на проблематику международной безопасности и контроля над вооружениями", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам бесед.

"7 сентября Сергей Алексеевич Рябков примет участие в пленарном заседании регионального семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения", который проходит в Бишкеке 6-9 сентября", - добавили в МИД РФ. 

Теги:
КиргизияРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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