Захарова: посольство РФ ведет работу по случаям дискриминации соотечественников в Латвии

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, принятые поправки в миграционное законодательство Латвии носят "дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Посольство России в связи с принятием властями Латвии поправок в закон о миграции фиксирует все случаи дискриминации соотечественников и ведет по ним работу с местными властями. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Все случаи дискриминации российских граждан и представителей нашей диаспоры фиксируются, по ним ведется работа с местными властями, привлекается внимание СМИ, латвийских правозащитных организаций, а также профильных международных структур", - отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, принятые поправки в миграционное законодательство Латвии носят "дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы". Она указала, что представительство МВД России в Латвии совместно с дипмиссией проводит активную работу по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и соответствующего межправительственного соглашения от 1993 года.

"Кроме того, Россия предпринимает активные усилия по привлечению внимания международной общественности к антигуманным миграционным требованиям, предъявляемым латвийскими властями к нашим согражданам. В частности, соответствующая проблематика поднималась заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ Максимом Буякевичем. Комиссией по международному сотрудничеству Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека направлены обращения в адрес ООН, ОБСЕ и СЕ с призывом защитить русскоязычное население Латвии от принудительного выселения", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы будут аннулированы.