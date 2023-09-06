Явка на выборах в парламент ДНР по итогам 7-го дня досрочного голосования составила 44,42%

Явка на выборах депутатов в Донецкий городской совет достигла 44,62%

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам семи дней досрочного голосования составила 44,42%, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам первых шести дней досрочного голосования составила 43,01%, на выборах депутатов в Донецкий городской совет - 44,62%.

"Сегодня на выборах депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики явка составила 44,42%. Явка на выборы депутатов Донецкого городского совета составила 45,31%", - сказал Высоцкий.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы началось 31 августа в ДНР, выездные группы 495 избирательных участков отправились по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Завершится досрочное голосование 7 сентября. Также с 1 по 4 сентября проходило голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ, на которых могут проголосовать все граждане, имеющие прописку в ДНР.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Число кандидатов на выборах в парламент ДНР и муниципальные советы составляет более 3,5 тыс. человек.