В Запорожской области за семь дней досрочного голосования явка составила 26,75%

По словам председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко, день прошел спокойно

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 26,7% избирателей Запорожской области приняли участие в выборах в первый созыв законодательного собрания региона и муниципальные органы власти за неделю досрочного голосования. Об этом сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко по итогам седьмого дня досрочного голосования.

"В Запорожской области завершился седьмой день досрочного голосования, сегодня у нас работали 67 УИК, явка к этому часу составляет 26,75%. День прошел тихо, спокойно. Членов УИК, как всегда, сопровождали сотрудники правоохранительных органов", - сказала она.

"Завтра у нас завершается досрочное голосование, и мы уже будем переходить к многодневному голосованию, которое у нас будет проходить в административных центрах и в больших городах. Естественно, 10 сентября состоится Единый день голосования", - добавила Катющенко.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий.