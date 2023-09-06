6 сентября, 15:46
Единый день голосования

Эксперты из США, Германии и других стран будут наблюдать за выборами в Запорожской области

В избиркоме региона отметили, что "готовы встретить всех"

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты из Аргентины, Германии, Мексики, Сербии, США и других стран будут наблюдать за ходом голосования в Запорожской области 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщила журналистам в среду председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"В [Единый] день голосования и в ходе многодневного голосования мы ожидаем приезда международных экспертов из США, Германии, Аргентины, Мексики, Сербии и других стран. Мы готовы встретить всех, пожалуйста приезжайте, смотрите, как у нас все происходит", - сказала Катющенко.

"Общественная палата Запорожской области, представители политических партий подали своих наблюдателей, которые у нас будут следить за ходом избирательного процесса", - добавила она.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий. 

Теги:
СШАГерманияРоссияЕдиный день голосования
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