В МИД РФ указали на исключительно ответный характер ограничений России против западных СМИ

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, контрмеры РФ не сравнимы по масштабу с ограничениями, которые вводятся Западом против российских медиа

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Контрмеры России против СМИ из недружественных стран носят исключительно ответный характер и не сравнимы по масштабу с ограничениями, которые вводятся Западом против российских медиа. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат сообщила, что 31 августа бельгийский журнал Politico обратился в МИД РФ в связи с трудностями, с которыми якобы сталкиваются иностранные СМИ при работе в России. Захарова отметила, что министерство 1 сентября подготовило развернутый ответ на обращение издания, однако оно "в очередной раз подтвердило свою репутацию претенциозного и пропагандистского органа коллективного Запада, опубликовав, как и ожидалось, лишь одно предложение из полученного письма". В этой связи на сайте российского дипведомства приводится полный ответ департамента информации и печати МИД РФ указанному изданию.

"В очередной раз подчеркнем, что инициатива запрета или ограничения деятельности ряда СМИ на своей территории полностью и безраздельно принадлежит Западу, а контрмеры российской стороны носят исключительно ответный характер и не соизмеримы по своему масштабу с вакханалией, устроенной Вашингтоном и Брюсселем", - указано в ответе министерства бельгийскому изданию.

В тексте ответа МИД РФ также отмечается, что иностранные корреспонденты из недружественных стран имеют возможность работать в России при условии, что они будут осуществлять именно журналистскую, а не какую-либо иную деятельность и соблюдать российское законодательство. "Им выдают визы, постоянные и временные аккредитации. Их допускают до всех публичных мероприятий, организуемых МИД России. Многочисленные запросы на интервью с руководством министерства по возможности удовлетворяются", - подчеркивается в документе.