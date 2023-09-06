6 сентября, 16:50,
обновлено 6 сентября, 17:36

Грушко назвал "большими фантазиями" заявления из ЕС о возможности вхождения Армении в НАТО

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, Россия продолжит укреплять военное и политическое сотрудничество с Арменией

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал прозвучавшие в ЕС заявления о необходимости вступления Армении в НАТО "большими фантазиями".

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"Это большие фантазии, - заявил он ТАСС на просьбу прокомментировать заявления председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. - Армения - член ОДКБ, и мы исходим из реальности".

Грушко подчеркнул, что Москва и Ереван будут "продолжать укреплять военное и политическое сотрудничество". "Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга. И я убежден в том, что эта константа будет определяющей в наших двусторонних отношениях на годы и годы вперед", - резюмировал высокопоставленный дипломат.

В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс. 

Теги:
АрменияРоссияГрушко, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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