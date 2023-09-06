Богданов обсудил с послом Китая подготовку к ВЭФ

Стороны подтвердили нацеленность Москвы и Пекина на дальнейшее укрепление взаимовыгодного многопланового сотрудничества

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем подготовку к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе доверительной беседы состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте предстоящего участия китайской делегации в VIII Восточном экономическом форуме, а также по некоторым темам международной повестки дня", - сообщили в министерстве по итогам встречи.

Стороны также подтвердили нацеленность Москвы и Пекина на дальнейшее укрепление взаимовыгодного многопланового сотрудничества, включая тесную внешнеполитическую координацию. Встреча состоялась по просьбе посла Китая.

Ранее Чжан Ханьхуэй сообщил ТАСС, что вице-премьер Государственного совета КНР представит на ВЭФ китайскую делегацию. VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.