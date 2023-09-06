6 сентября, 16:53,
обновлено 6 сентября, 17:19

Галузин заявил, что армянский народ достаточно мудр, чтобы не "купиться" на влияние НАТО

По словам замглавы МИД РФ, "сближение с НАТО вряд ли обернется для кого бы то ни было позитивными результатами в плане обеспечения собственной безопасности"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Армянский народ обладает достаточной мудростью, чтобы "не купиться" на попытки НАТО втянуть республику в сферу влияния альянса. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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"Мы видим попытки НАТО втягивать в сферу своего тлетворного влияния не только Украину, но и других соседей России, в данном случае Армению. Я убежден, у армянского общества, армянского народа вполне достаточно мудрости, дальновидности, объективного понимания современных международных реалий для того, чтобы не купиться на такие провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть Армению в сферу своего влияния", - отметил замминистра.

"Мы никому ничего не диктуем. Но мы, естественно, обращаем внимание наших партнеров на то, что сближение с НАТО вряд ли обернется для кого бы то ни было позитивными результатами в плане обеспечения собственной безопасности", - добавил замглавы МИД РФ.

"Я уверен, что армянский народ, армянское общество все прекрасно понимают и сделают правильные выводы, отвечающие долгосрочным интересам безопасности Армении", - подчеркнул Галузин.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс. 

Теги:
АрменияУкраинаРоссияГалузин, Михаил Юрьевич
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