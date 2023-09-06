Богданов обсудил с послом Египта итоги саммита БРИКС

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили итоги саммита БРИКС, прошедшего 22-24 августа в Йоханнесбурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

"Были затронуты также вопросы наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества, в том числе с учетом итогов саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге и саммита БРИКС в Йоханнесбурге", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее.