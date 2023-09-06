Более половины избирателей проголосовали на выборах в Херсонской области

По словам председателя избиркома региона Марины Захаровой, общественные наблюдатели и наблюдатели от политических партий, выезжающие с избирательными комиссиями, фиксируют, что нарушений на участках нет

ГЕНИЧЕСК, 6 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы и муниципальных советов депутатов составила 50,06% по итогам пятого дня досрочного голосования с учетом экстерриториальных участков. Об этом сообщила журналистам в среду председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Завершился еще один день досрочного голосования в Херсонской области. Мы, как и в предыдущие дни, фиксируем довольно высокий интерес наших жителей к избирательному процессу, наши участковые комиссии, которые выходят на свои маршруты, работают в полном объеме <...>. На сегодняшний день явка составила 50,06%. Отдельно по Геническому муниципальному округу явка избирателей составила почти 19%", - сказала Захарова.

Она добавила, что общественные наблюдатели и наблюдатели от политических партий, выезжающие с избирательными комиссиями, фиксируют, что нарушений на участках нет. "Жалоб в избирательную комиссию не поступало, это свидетельствует о том, что наш избирательный процесс легитимен", - добавила Захарова.

По ее словам, большая часть избирателей предоставляет в избирательные комиссии российские паспорта, хотя голосовать можно и с украинскими паспортами. Она отметила, что это свидетельствует о том, что большая часть жителей получила гражданство Российской Федерации.