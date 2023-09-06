ЦИК сообщил об отсутствии заявлений о серьезных нарушениях на досрочном голосовании в РФ

Оно проходит с нормами федерального и регионального законодательств, отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах, а также в населенных пунктах РФ у линии боевого соприкосновения проходит с нормами федерального и регионального законодательств, заявлений о серьезных нарушениях в Центризбирком РФ не поступало. Об этом сообщил ТАСС зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы не имеем заявлений о серьезных нарушениях, в основном все идет с нормами федерального и регионального законодательств. В новых регионах активность избирателей очень высокая и доказательству этому служат те фото и видеоотчеты, которые присылают как сами избиратели, так и члены избирательных комиссий, они эмоциональные, живые и очень впечатляющие", - сказал Булаев.

Как сообщил ТАСС член ЦИК РФ Константин Мазуревский, который курирует проведение голосования в Запорожской области, процесс голосования организован хорошо, "замечаний и нарушений нет, жалоб тоже не поступало пока ни в избирательную комиссию Запорожской области, ни в территориальные избирательные комиссии".

С 20 августа в 29 регионах России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах. С 31 августа голосовать досрочно начали жители труднодоступных районов и населенных пунктов у линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области, со 2 сентября - жители в Луганской Народной Республики (ЛНР) и Херсонской области. Досрочное голосование в РФ завершится 7 сентября.

Единый день голосования пройдет в РФ 10 сентября. Впервые в нем принимают участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.