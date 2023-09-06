Явка на выборах в парламент ЛНР по итогам семи дней досрочного голосования превысила 25%

Единый день голосования пройдет 10 сентября

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Народный совет Луганской Народной Республики по итогам семи дней досрочного голосования составила 25,45%. Об этом сообщил Telegram-канал Центральной избирательной комиссии РФ.

"Народный совет ЛНР - 25,45%. Совет городского округа Луганска - 0,68%", - говорится в сообщении.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. На попадание в парламент ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего реготделения выдвинули 338 кандидатов в депутаты парламента. Позже двое написали заявление об исключении из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты народного совета республики.