6 сентября, 18:58
Единый день голосования

В ТИК ДЭГ сообщили, что пик атак на систему электронного голосования ожидается 8 сентября

По словам главы территориальной избирательной комиссии по ДЭГ Олега Артамонова, нет сомнений в том, что система их выдержит

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пик атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) ожидается в первый день выборов - 8 сентября. Сомнений в том, что она их выдержит, нет, заявил ТАСС глава территориальной избирательной комиссии по ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.

Читайте также
Дистанционное электронное голосование в России. История и особенности

На предстоящих региональных выборах ДЭГ на федеральной платформе будут использовать 24 региона.

"Пик атак на систему ДЭГ мы ожидаем в первый день голосования, полупик - 7 сентября, когда в ТИК ДЭГ начнутся первые публичные процедуры. При этом серьезных сомнений, в что система ДЭГ сможет выстоять, у нас нет, потому что в прошлые годы атаки тоже были и они были серьезные. При этом ни единого сбоя, связанного с ними, в ПТК ДЭГ зафиксировано не было", - сказал Артамонов.

Единый день голосования состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация