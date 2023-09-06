В ТИК ДЭГ сообщили, что пик атак на систему электронного голосования ожидается 8 сентября

По словам главы территориальной избирательной комиссии по ДЭГ Олега Артамонова, нет сомнений в том, что система их выдержит

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пик атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) ожидается в первый день выборов - 8 сентября. Сомнений в том, что она их выдержит, нет, заявил ТАСС глава территориальной избирательной комиссии по ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.

На предстоящих региональных выборах ДЭГ на федеральной платформе будут использовать 24 региона.

"Пик атак на систему ДЭГ мы ожидаем в первый день голосования, полупик - 7 сентября, когда в ТИК ДЭГ начнутся первые публичные процедуры. При этом серьезных сомнений, в что система ДЭГ сможет выстоять, у нас нет, потому что в прошлые годы атаки тоже были и они были серьезные. При этом ни единого сбоя, связанного с ними, в ПТК ДЭГ зафиксировано не было", - сказал Артамонов.

Единый день голосования состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.