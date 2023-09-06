6 сентября, 19:00,
обновлено 6 сентября, 19:01

Рябков заявил об отсутствии причин констатировать деградацию режима ДНЯО

По словам замглавы МИД РФ, Договор о нераспространении ядерного оружия "послужит делу международной безопасности и стабильности и дальше"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Причины констатировать деградацию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на сегодняшний день отсутствуют. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".

"Обзорный процесс важен сам по себе. Наличие или отсутствие итогового документа той или иной конференции конечно значимо, но не критично. Поэтому я не думаю, что на сегодня есть причины констатировать деградацию режима ДНЯО", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат, обратив внимание на наличие трудно решаемых вопросов в контексте ДНЯО, указал, что "есть достаточно технические, но, тем не менее, значимые моменты, как например проводимая Секретариатом МАГАТЭ реформа системы гарантий, к которой есть вопросы". "Есть некоторые нераспространенческие вызовы регионального характера, о которых тоже всем хорошо известно. Но это рабочие моменты", - добавил он.

По словам Рябкова, ДНЯО "послужит делу международной безопасности и стабильности и дальше". "Само его существование и работа, которая ведется в его рамках, это достаточно важный сигнал о наличии здравого смысла в нынешнем бушующем море международных отношений, где многое слабо предсказуемо и под вопрос ставятся зачастую темы и сюжеты, которые еще короткое время назад можно было отнести к разряду аксиом", - заключил замглавы МИД РФ. 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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