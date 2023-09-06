Рябков: США не предоставили России письменных предложений по диалогу по стратстабильности

По словам замглавы МИД РФ, диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, является "крайне спорадическим и несистематическим"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. США не предоставили России конкретных письменных предложений о возобновлении диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".

"На бумаге нет, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы несколько раз обсуждали это устно на разных уровнях. Значимых уточнений или существенных "добавок" к тому, что прозвучало в том известном выступлении помощника по нацбезопасности [США Джейка Салливана], мы не получили, да, собственно говоря, и не ожидали", - отметил он.

"Пока все примерно на том же уровне, и я не думаю, что в ближайшее время что-то здесь изменится, - добавил Рябков. - Мы доводим терпеливо до них свою логику и свои подходы".

Замминистра указал, что диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, "крайне спорадический и несистематический". "Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне", - подчеркнул он.