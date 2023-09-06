6 сентября, 19:07
Военная операция на Украине

Рябков: РФ готова к "спорам и схваткам" в ядерной "пятерке" на фоне ситуации на Украине

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председательствующая в ядерной "пятерке" Россия готова к "схваткам и спорам" с участниками этого формата на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В целом, конечно, специфика текущей международной ситуации не может не сказываться и на этой работе тоже, - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, не повлияют ли разногласия вокруг Украины на работу в "пятерке" под председательством РФ. - Мы не ожидаем легкого времени и легкого пути. Готовы, в том числе и к спорам, схваткам, столкновениям на "пятерочном" ринге с нашими оппонентами с Запада".

Рябков отметил, что западные страны не могут отойти от своей зацикленности на некоторых сюжетах. "Поэтому здесь я предвижу даже не сложности, а ситуации, когда мы будем объяснять им, почему они не правы, а в ответ слышать нелогичные, лишенные разумной основы аргументы", - заключил дипломат. 

Теги:
УкраинаРоссияРябков, Сергей АлексеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация