Рябков: РФ готова к "спорам и схваткам" в ядерной "пятерке" на фоне ситуации на Украине

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председательствующая в ядерной "пятерке" Россия готова к "схваткам и спорам" с участниками этого формата на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".

"В целом, конечно, специфика текущей международной ситуации не может не сказываться и на этой работе тоже, - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, не повлияют ли разногласия вокруг Украины на работу в "пятерке" под председательством РФ. - Мы не ожидаем легкого времени и легкого пути. Готовы, в том числе и к спорам, схваткам, столкновениям на "пятерочном" ринге с нашими оппонентами с Запада".

Рябков отметил, что западные страны не могут отойти от своей зацикленности на некоторых сюжетах. "Поэтому здесь я предвижу даже не сложности, а ситуации, когда мы будем объяснять им, почему они не правы, а в ответ слышать нелогичные, лишенные разумной основы аргументы", - заключил дипломат.