Постпредство РФ ожидает от УВКПЧ ООН публичной реакции на дискриминацию русских на Украине

В дипмиссии подчеркнули, что после внесения номинальных поправок в закон "О национальных меньшинствах (общинах) на Украине" русские жители будут "по-прежнему сталкиваться с жесткой дискриминацией и лишением основных прав"

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН проинформировало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положениях украинского закона о национальных меньшинствах, дискриминирующего этнических русских, и ждет от него публичной реакции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

"На днях мы направили господину [верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру] Тюрку информацию относительно дискриминационного украинского закона "О национальных меньшинствах (общинах) на Украине". Пункт 3 раздела V закона содержит неприкрыто дискриминационные формулировки в отношении этнических русских. На время "военного положения на Украине и в течение шести месяцев после" практически все их права и свободы ограничены", - отметили в российском постпредстве.

В дипломатической миссии подчеркнули, что и после внесения ряда номинальных поправок в этот закон под воздействием Венецианской комиссии русские жители Украины будут "по-прежнему сталкиваться с жесткой дискриминацией и лишением основных прав".

"Убеждены в том, что верховный комиссар ООН по правам человека (как международный и беспристрастный правозащитник) обязан сделать все, чтобы такие грубые нарушения прав человека не остались незамеченными. Мы призываем господина Тюрка, его управление и спецпроцедуры СПЧ дать должную оценку и публично отреагировать на системную дискриминацию всех и всего русского на Украине", - заявили в постоянном представительстве РФ при женевской штаб-квартире ООН.

Украинский закон о национальных меньшинствах был подписан президентом республики в декабре 2022 года. Его положения подразумевают, что на время действия военного положения на Украине и еще шесть месяцев после его отмены власти не будут реализовывать и защищать ряд прав нацменьшинств, которые "идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению" с государством, признанным агрессором. В частности, это относится к организации мирных собраний, созданию центров национальных меньшинств и консультативных институтов при органах власти.