Рябков: Россия как координатор "ядерной пятерки" не хочет замыкать ее на обсуждение рисков

По словам замглавы МИД РФ, Москва в настоящее время находится в процессе подготовки предложений по календарю своего координаторства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия не хотела бы, будучи страной-координатором в формате "ядерной пятерки", замыкать его лишь на тематике снижения ядерных рисков. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".

"Если коротко, настрой таков: "Меньше разговоров, больше дела". <…> Мы будем работать в рамках повестки дня, сохраняя некую преемственность. Но мы не хотели бы, чтобы этот формат замыкался практически исключительно на тематику снижения ядерных рисков, к чему явным образом стремилось ушедшее американское координаторство", - сказал он, отвечая на вопрос о программе и приоритетах России в качестве координатора.

"Мы считаем, что "пятерка" неплохо себя показала в прошлом как раз как площадка, или "поляна", для координации сопряжения подходов участвующих государств к повестке дня ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия], а также к работе с наиболее активными энтузиастами расширения движения в пользу полного и всеобъемлющего запрещения ядерного оружия, то есть с инициаторами известного Договора о запрещении ядерного оружия", - добавил высокопоставленный дипломат.

Рябков сообщил, что Москва сейчас находится в процессе подготовки предложений по календарю своего координаторства. "Надеюсь, что в ближайшее время получится ознакомить коллег по "пятерке" с этими идеями", - заключил замглавы МИД РФ.

В "ядерную пятерку" - неформальное объединение стран, обладающих ядерным оружием, - входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В августе председательство в объединении перешло от США к России.