Антонов: посольство России будет добиваться от США большей определенности в деле Винника

Посол РФ отметил, что дипмиссия находится в тесном контакте с Госдепом и тюремными властями

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 6 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне будет добиваться от американских властей прояснения ситуации вокруг россиянина Александра Винника, обеспечения большей определенности в его деле. Об этом сообщил журналистам глава диппредставительства Анатолий Антонов.

Посол посетил 6 сентября Винника, находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния в связи с ведущимся в его отношении в американском суде процессом. Антонов навестил Винника в тюрьме "Санта-Рита" в округе Аламеда, находящейся неподалеку от Окленда и Сан-Франциско. Российский посол находится в Калифорнии с рабочей поездкой.

"Что касается посольства, то мы находимся в тесном контакте и с Госдепом, и с тюремными властями, ну и, разумеется, с Александром Владимировичем [Винником]. Мы, насколько это возможно, оказываем эту скромную помощь, обеспечиваем Александра Владимировича всем необходимым. И сейчас этот визит будет еще одним импульсом для того, чтобы мы, если можно так [выразиться], поднадавили на все инстанции, которые занимаются этим делом. По крайней мере для того, чтобы появилось больше определенности в его (Винника - прим. ТАСС) будущем", - отметил дипломат.

Не движется с мертвой точки

По свидетельству посла, Винник ждет, когда ускорится его процесс. "Год меня не было здесь. Я могу сказать, что ничего не продвинулось. Дело его на том же месте. Поменялся сейчас адвокат. И, когда дело сдвинется с мертвой точки, не понятно", - заявил Антонов, посещавший Винника в прошлом ноябре.

Как заявил посол, "судьба Александра Винника - это один из образцов американской политики "охоты" за российскими гражданами в третьих странах". "Все помнят о том, что он был первоначально задержан в Греции, затем был экстрадирован во Францию, а затем уже в прошлом году, в конце лета, попал в США", - подчеркнул Антонов.

Согласно изложенной им информации, Винник чувствует себя "удовлетворительно". "Не жаловался ни на что. Отвечал на мои <...> вопросы о питании с улыбкой, говорил, что условия удовлетворительные", - добавил посол.

Однако, уточнил он, у Винника есть и проблемы со здоровьем. "Мы сейчас вернемся в Вашингтон, направим ноту в Госдеп для того, чтобы провели в отношении Александра Владимировича профессиональное медицинское обследование и помогли ему лучше себя чувствовать", - подчеркнул дипломат.

Винник, как отметил посол, "очень беспокоится о Родине". "У него дети, два сына, сейчас находится в Москве мама. Конечно, он переживает. Они находятся с ним в контакте. Но, сами понимаете, что никакие письма, никакие телефонные разговоры никогда не заменят личного общения. Тем более, что сыновья растут", - сказал Антонов.

Дело Винника

Винника экстрадировали 4 августа 2022 года из Франции через Грецию в США. Этого гражданина России задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Соединенных Штатов, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

В декабре 2019 года Винника доставили во Францию, где против него ранее также выдвинули обвинения. В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также назначили штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал россиянина по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Кроме того, с Винника были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак. В начале августа 2022 года россиянина доставили из Франции в Грецию, а затем немедленно этапировали в США.

В России Виннику предъявили обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, мошенничестве в сфере компьютерной информации в размере 750 млн рублей. Сам Винник еще в ходе пребывания под стражей в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом. Федеральный суд Северного округа Калифорнии приступил к рассмотрению дела россиянина в декабре прошлого года.

Новый адвокат Винника Аркадий Бух заявил в августе ТАСС, что рассчитывает на победу по итогам рассмотрения дела его подзащитного судом присяжных. Бух подтвердил, что Винник не признает себя виновным.