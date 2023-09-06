6 сентября, 20:28

Захарова опровергла заявление Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном

Сергей Бобылев/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Официальный представитель МИД России напомнила, что в местах, где применялись такие боеприпасы, фиксируется кратный рост онкозаболеваний

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на утверждения Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы, привела примеры, опровергающие это заявление.

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"Что это: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно <...>", - написала она в своем Telegram-канале.

В частности, Захарова напомнила, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. "Это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО, в первую очередь, итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии, - отметила дипломат. - Из 7 500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% - летальность: каждый 20-й человек). Причем умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия".

Кроме того, как указала Захарова, пострадали от применения вооружений с обедненным ураном и прямые жертвы югославской агрессии - сербы. "По данным Минздрава Сербии, в регионах, подвергшихся натовским бомбардировкам и ударам, наблюдается значительный рост следующих заболеваний: онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей", - добавила официальный представитель дипведомства.

Ранее Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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