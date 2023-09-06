Посольство РФ добивается возвращения домой всех находящихся за решеткой в США россиян

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что посещение российскими дипломатами сограждан, находящихся в Соединенных Штатах в тюрьмах или предварительном заключении, будет проводиться и дальше

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 6 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне продолжает настаивать в диалоге с американской администрацией на возвращении на родину всех находящихся в США за решеткой россиян. Это подтвердил в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС, посол России в США Анатолий Антонов.

Он посетил гражданина России Александра Винника, содержащегося в предварительном заключении в штате Калифорния в связи с ведущимся в отношении него в американском суде процессом. Антонов навестил Винника в тюрьме Санта-Рита в округе Аламеда, находящейся неподалеку от Окленда и Сан-Франциско. Российский посол находится в Калифорнии с рабочей поездкой.

"Разумеется, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Главное требование - оно у нас одно: все россияне должны как можно быстрее вернуться на родину, в свои семьи. Делать им нечего в американских тюрьмах. И мы будем продолжать настаивать [на этом], говорить на каждом углу о всей пагубности, вредности американской политики охоты за российскими гражданами за рубежом", - подчеркнул Антонов.

По его словам, посещение российскими дипломатами сограждан, находящихся в США в тюрьмах или предварительном заключении, будет проводиться и дальше. "Такая практика будет продолжаться", - заверил посол.

При этом он сообщил, что намерен уже в ближайшие дни посетить трех россиян, которые находятся за решеткой в Нью-Йорке. "Планирую во время визита сюда министра иностранных дел [России Сергея Лаврова] на неделю высокого уровня в конце сентября посетить бруклинскую тюрьму, там сидят уже три человека - наших соотечественника. Буду разбираться с тем, каковы у них условия, что нужно сделать для того, чтобы облегчить их участь", - отметил Антонов.

Находящимися под стражей в Бруклине россиянами, которых собирается посетить посол, являются Вадим Конощенок, Анатолий Легкодымов и Дмитрий Украинский.