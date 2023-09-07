Глава НЦБ: недружественные страны ведут закулисные дебаты об исключении РФ из Интерпола

Валерий Калачев отметил, что такая процедура не предусмотрена уставом организации

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Некоторые недружественные страны после начала СВО продолжает проводить закулисные дебаты об исключении РФ из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом организации. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.

Он отметил, что Интерпол является сугубо профессиональной полицейской организацией. Ее уставом закреплен категорический запрет на какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. "Несмотря на это, после начала специальной военной операции ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола. Нам также известно, что до сих пор закулисные дебаты продолжаются в ряде недружественных стран, хотя возможность процедуры исключения страны в настоящее время не предусмотрена уставом организации", - сказал Калачев.

Глава НЦБ Интерпола отметил, что удалось сохранить высокий уровень сотрудничества как с зарубежными партнерами, так и российскими правоохранительными органами, несмотря на давление, оказываемое на Россию и Генеральный секретариат Интерпола, а также обеспечить выполнение поставленных задач. "Сейчас мы качественно и результативно взаимодействуем по таким линиям, как международный розыск лиц, борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями, противодействие коррупции, отмыванию денежных средств и иных активов, в сфере нелегальной миграции, противодействие преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий", - подчеркнул Калачев.

Он напомнил, что киберпреступность в настоящее время создает серьезную угрозу безопасности в мире и в подавляющем большинстве имеет трансграничный характер. В современных реалиях особое внимание уделяется расширению возможностей задействования каналов Интерпола в целях противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. "Сегодня как никогда перед международным полицейским сообществом стоит общая задача объединиться и задать международному диалогу по обозначенным вопросам конструктивный тон", - подчеркнул он.

По словам Калачева, в условиях сложной внешнеполитической обстановки каналы Интерпола остаются фактически единственным способом обмена полицейской информацией как для российской стороны, так и для зарубежных партнеров. Кроме того, отметил он, согласно уставу Интерпола, любые члены организации могут обмениваться информацией даже при отсутствии между ними дипломатических отношений. В 2023 году Международной организации уголовной полиции - Интерполу исполняется 100 лет. В настоящее время Интерпол является самой крупной межправительственной международной организацией, объединяющей 195 стран, включая РФ, и сотрудничающей на постоянной основе более чем с 50 международными организациями.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.