6 сентября, 23:04,
обновлено 6 сентября, 23:37
Военная операция на Украине

Посольство РФ: поставки США снарядов с обедненным ураном Киеву показывают бесчеловечность

Маргарита Тамаева/ ТАСС
© Маргарита Тамаева/ ТАСС

В диппредставительстве отметили, что "на передачу вооружений неизбирательного действия" Вашингтон идет осознанно

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Решение администрации США предоставить Украине снаряды с обедненным ураном проявляет бесчеловечность подхода американской стороны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.

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"Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", - указали в диппредставительстве.

В посольствое РФ также отметили, что "на передачу вооружений неизбирательного действия" Соединенные Штаты идут осознанно. "Здесь прекрасно знают: в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака", - подчеркнули в диппредставительстве. Там отметили, что мелкие частицы урана оседают на различных органах, вызывают злокачественные опухоли, а также приводят к угнетению функций организма.

"Чего стоит "урановый след" американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан", - подчеркнули в посольстве.

"Снабжая украинские власти указанной ПВН (продукция военного назначения - прим. ТАСС), Соединенные Штаты занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом так называемого контрнаступления ВСУ. Ход спецоперации не изменится: армия России продолжит методично перемалывать предоставленные режиму [президента Украины Владимира] Зеленского вооружения, - говорится в заявлении. - Администрация же обнажает свое истинное лицо: ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей".

В среду Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет помощи, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы ПВО. Она уточнила, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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