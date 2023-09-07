Глава НЦБ: страны ЕС с 2022 года отказали России в выдаче около 100 преступников

Валерий Калачев отметил, что больше всего отказов было со стороны Польши

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза в общей сложности с 2022 года отказали РФ в выдаче около 100 преступников, с начала текущего года отказано в выдаче около 40 злоумышленников, задержанных на территории зарубежных государств. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава НЦБ Интерпола МВД России Валерий Калачев.

"С начала 2023 года по запросам российских правоохранительных органов НЦБ официально отказано в выдаче порядка 40 разыскиваемых, установленных и задержанных на территории зарубежных государств за совершение преступлений различной категории тяжести. Больше всего отказов было со стороны Польши - 10. В общей сложности за 2022 и 2023 годы странами Евросоюза отказано в выдаче около 100 преступников", - сказал он.

Калачев отметил, что некоторые члены Интерпола вопреки здравому смыслу оставляют преступников у себя, подвергая реальной опасности собственных граждан и создавая дополнительную нагрузку на свои правоохранительные органы, которым приходится осуществлять надзор за данными лицами. Всего в розыске по каналам Интерпола по запросам российских правоохранительных органов значится более 10 тыс. подозреваемых или обвиняемых. Большая часть из них (более 9,7 тыс.) разыскивается с целью ареста и выдачи. "Только за первое полугодие 2023 года в розыск объявлено 350 подозреваемых или обвиняемых, в том числе 300 с целью ареста и выдачи", - отметил глава НЦБ Интерпола.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30.