МЧС инициировало перенос нескольких участков для голосования из-за нарушений

В ведомстве пояснили, что помещения не соответствовали противопожарным требованиям

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Несколько избирательных участков будут перенесены из-за нарушений обязательных требований противопожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Из-за несоответствия противопожарным требованиям помещений, предназначенных для голосования, по рекомендациям надзорных органов МЧС России в другие здания перенесено 15 избирательных участков (на территории РФ - прим. ТАСС)", - сказали в МЧС. О выявленных нарушения сообщено в региональные избиркомы.

"МЧС России инициировано более 1 тыс. заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проведено порядка 40 тыс. консультаций ответственных должностных лиц, а также 30 тыс. практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара", - цитируют в пресс-службе главу министерства Александра Куренкова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые выборы пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.