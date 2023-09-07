Антонов осмотрел блокированные в Сан-Франциско дипломатические объекты России

Посол РФ в США отметил, что перед его поездкой дипмиссия направляла очередную дипломатическую ноту в Госдепартамент с просьбой разрешить зайти в здания, однако посольству отказали

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов провел визуальный осмотр блокированной американским правительством российской дипломатической собственности в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Посол 6 сентября осмотрел здание генерального консульства России в этом финансово-экономическом и культурном центре Северной Калифорнии, а затем и резиденцию генконсула. Оба эти объекта недвижимости являются собственностью Российской Федерации. Тем не менее они остаются фактически захваченными властями США с 2017 года.

Антонов, который находится в Калифорнии в рабочей поездке, подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС, что в преддверии его прибытия в Сан-Франциско российское посольство в Вашингтоне запросило у Госдепартамента разрешение на посещение обоих объектов. Однако американское внешнеполитическое ведомство ответило отказом. "Когда мы собирались ехать в командировку в Сан-Франциско, мы направили очередную дипломатическую ноту в Госдепартамент с просьбой разрешить нам зайти в наши здания, которые были ранее конфискованы. Но, к сожалению, мы получили отказ", - сообщил посол.

"Нам говорят о том, что эти объекты не конфискованы у нас, а нам просто запрещают ими пользоваться. Но нам ни разу не говорили о том, что мы не можем посмотреть, что находится там внутри. Что делают американцы внутри? Для нас это большой вопрос. На месте ли, простите, российские вещи (находившееся там имущество - прим. ТАСС). До смешного доходит: стулья, столы, диваны <…> и так далее. Мы на протяжении шести лет не имеем информации [об этом] и возможности войти [в захваченные помещения] и посмотреть", - отметил Антонов.

"Нам говорят, что Россия нарушает международное право в одном месте, в другом месте. Тогда как сами же американцы нарушают международные обязательства на своей территории. Это настолько образчик двойных стандартов, что лучше и придумать ничего нельзя", - подчеркнул дипломат.

Антонов 5 сентября принял участие в выездном консульском приеме соотечественников в Сан-Франциско, проведенном сотрудниками посольства России в Вашингтоне. Практику проведения таких выездов пришлось внедрить на регулярной основе в связи с тем, что по требованию американской администрации несколько лет назад были закрыты российские консульские учреждения на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Посольство России вынуждено проводить выездные консульские приемы, поскольку в 2017 году США закрыли генеральное консульство в Сан-Франциско, а в 2018-м - в Сиэтле (штат Вашингтон). Аналогичные учреждения в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Хьюстоне (штат Техас), как отмечал ранее Анатолий Антонов, попросту обескровлены. Произошло это после выдвижения американским правительством требований сократить численность сотрудников российских дипломатических представительств.