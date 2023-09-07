В досрочном голосовании на выборах губернатора Чукотки приняли участие 896 избирателей

Всего на досрочное голосование заявилось 1 195 жителей округа

ТАСС, 7 сентября. Почти 75% жителей Чукотки, имеющих право на досрочное голосование на выборах губернатора региона, уже отдали свои голоса за кандидатов, сообщила ТАСС заместитель председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Ираида Смолягина. Всего проголосовали уже 896 избирателей.

"На сегодняшний день досрочно проголосовали 896 избирателей по всей территории округа. На досрочное голосование заявилось 1 195 жителей. Таким образом, проголосовало уже 74,98% от заявленного числа", - рассказала Смолягина.

По ее словам, подсчет проголосовавших избирателей может проходить с задержкой, поскольку расстояния между отдаленными населенными пунктами очень большие и не везде есть устойчивая связь. Сотрудники избиркома добираются до малых населенных пунктов на вертолетах, вездеходах, моторных лодках, автомобилях, катерах и других доступных средствах передвижения.

Досрочное голосование на выборах губернатора Чукотки началось в регионе в середине августа и завершится в четверг, 7 сентября. Сами выборы пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября.

Партиями для участия в выборах губернатора Чукотского автономного округа выдвинуты: от "Единой России" - Владислав Кузнецов, от КПРФ - Владимир Гальцов, от партии "Справедливая Россия - патриоты - За правду" - Александр Семериков. Чукотским отделением ЛДПР выдвинута Юлия Бутакова. Кузнецов с марта исполняет обязанности губернатора Чукотского автономного округа. Гальцов возглавляет региональное отделение КПРФ. Бутакова - депутат думы Чукотского автономного округа, Семериков руководит в регионе "Почтой России".