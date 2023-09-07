Песков заявил, что журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ

Пресс-секретарь президента РФ ранее отмечал, что Россия готова принимать у себя западных журналистов, но требует подобающего отношения и к своей прессе за рубежом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. СМИ из недружественных России государств не будут присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке на следующей неделе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, журналистов из недружественных стран так же, как и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), не аккредитовывали в этом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России - состоялся тремя месяцами ранее, в середине июня. В этом году впервые за всю историю на него не аккредитовали западную прессу.

Песков тогда пояснял ТАСС, что допуск или недопуск этих изданий на следующие мероприятия зависит от того, "как они будут себя вести". Представитель Кремля также указывал, что Россия готова принимать у себя западных журналистов, но требует подобающего отношения и к своей прессе за рубежом - по его словам, "business as usual больше не будет".

ВЭФ, как и ПМЭФ, традиционно проходит при участии президента России Владимира Путина. Глава государства, в частности, выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября.

VIII Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.