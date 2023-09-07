Пушилин: поставки Киеву танков Abrams приведут к эскалации конфликта и новым жертвам

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что каждый шаг, который предпринимают США в отношении украинского режима, ведет к затягиванию конфликта

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Поставки Киеву танков Abrams приведут к эскалации конфликта на Украине, новым жертвам и разрушениям. Об этом ТАСС сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Опыт совершенно ничему не учит западных украинских партнеров - многое из переданного вооружения уже обратилось в металлолом или было уничтожено в зоне СВО. Нет никаких сомнений, что с Abrams будет то же самое, что и с переданной техникой Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами", - сказал Пушилин.

"Каждый шаг, который предпринимают Соединенные Штаты Америки в отношении украинского режима, ведет только к эскалации и затягиванию конфликта и окончательной деградации Украины как государственного образования. В частности, Белый дом заявил о передаче нового пакета помощи Украине - танков Abrams и боеприпасов к ним. К чему это ведет? К миру, развитию и благополучию? Нет, только к новым жертвам, обстрелам и разрушениям", - сказал Пушилин.

По его словам, поставленные на Украину американские танки Abrams будут уничтожены в зоне специальной военной операции (СВО), как и другая западная техника.

Врио главы региона подчеркнул, что появление на фронте очередной партии западной техники не сможет переломить ситуацию. В лучшем случае, по мнению Пушилина, Киев сможет затянуть сроки и увеличить количество жертв в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 сентября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что танки Abrams будут доставлены на Украину, новый пакет помощи США уже включает боеприпасы для них, в том числе с обедненным ураном. Кроме того, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии, HIMARS, противотанковые системы, а также системы противовоздушной обороны.

Как уточнили в Пентагоне, в пакет помощи также вошли снаряды калибра 155 мм и 105 мм (не кассетные), минометы калибра 81 мм и боеприпасы к ним, противотанковые комплексы TOW и Javelin, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, тактические аэронавигационные системы, системы связи, оборудование для разминирования.