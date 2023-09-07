Рябков назвал преступным актом передачу Вашингтоном снарядов с обедненным ураном Киеву

По словам замглавы МИД РФ, это "отражение возмутительного пренебрежения" США экологическими последствиями применения таких боеприпасов в зоне боевых действий

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Передача Соединенными Штатами Америки снарядов с обедненным ураном киевскому режиму является преступным актом, ведущим к эскалации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на региональном семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке.

"Комментарий простой - это не просто эскалационный шаг, но это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий. <...> Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Высокопоставленный дипломат в связи с этим обратил внимание на то, что "уже написаны сотни материалов, проведены десятки обсуждений с привлечением лучших экспертов, экологов, врачей, специалистов по изучению химических взаимосвязей в природе между минералами и живыми организмами". "Но американцам все нипочем", - констатировал замглавы МИД РФ.

"Понятно, что это не на их территориях будет применяться. Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать и к каким это последствиям приведет для тех, кто непосредственно сейчас воюет, и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле", - заключил Рябков.

В среду Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет помощи, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы ПВО. Она уточнила, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину.