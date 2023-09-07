Рябков заявил, что со стороны России инициатив по контактам с США не предвидится

По словам замглавы МИД РФ, Вашингтон демонстрируют нежелание обсуждать сюжеты, рассмотрение которых без Москвы бессмысленно

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Москва продолжает контакты с Вашингтоном по гуманитарным вопросам, но диалога по основным сюжетам нет, и РФ не станет его инициировать. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас бывают не так редко, я бы сказал, контакты на рабочих уровнях по разным аспектам. Мы продолжаем, естественно, рассматривать весь комплекс вопросов, касающихся гуманитарных случаев, визовых дел, функционирования загранучреждений, консульского обслуживания граждан. То есть это то, без чего нельзя обойтись во взаимоотношениях между государствами и правительствами. Но это, конечно, не работа по крупным вопросам. Там диалога нет", - отметил замминистра.

По его словам, США демонстрируют нежелание обсуждать сюжеты, рассмотрение которых без России бессмысленно, это говорит о том, что для Вашингтона в приоритете другие вещи. "Никаких с нашей стороны инициатив в плане обращения к американцам - давайте то обсудим, этим вопросом займемся - не предвидится. Новостей на этом направлении не будет", - заключил дипломат.