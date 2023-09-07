7 сентября, 05:12,
обновлено 7 сентября, 05:45
Военная операция на Украине

Рябков заявил, что обстрелы вблизи ядерных объектов говорят о безответственности Киева

Москва призывает страны Запада и МАГАТЭ серьезно отнестись к этим фактам, отметил замглавы МИД РФ

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Обстрелы вблизи объектов ядерной инфраструктуры со стороны ВСУ отражают безответственный подход Киева к вопросам безопасности, поэтому Москва призывает страны Запада и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) серьезно отнестись к этим фактам. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Обстрелы ядерной инфраструктуры, которые предпринимает украинская сторона, я имею в виду не только Запорожскую атомную станцию, но и недавние прилеты БПЛА в городе Курчатов в непосредственной близости от Курской атомной станции, это отражение того, насколько безответственно Киев относится к базовым, ключевым понятиям в сфере ядерной безопасности. Западные спонсоры киевского режима должны обратить самое серьезное внимание на этот момент, и мы в равной степени призываем руководство МАГАТЭ серьезно отнестись к происходящему", - заявил он. 

Теги:
УкраинаРоссияРябков, Сергей АлексеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация