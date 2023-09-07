Рябков заявил, что обстрелы вблизи ядерных объектов говорят о безответственности Киева

Москва призывает страны Запада и МАГАТЭ серьезно отнестись к этим фактам, отметил замглавы МИД РФ

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Обстрелы вблизи объектов ядерной инфраструктуры со стороны ВСУ отражают безответственный подход Киева к вопросам безопасности, поэтому Москва призывает страны Запада и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) серьезно отнестись к этим фактам. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Обстрелы ядерной инфраструктуры, которые предпринимает украинская сторона, я имею в виду не только Запорожскую атомную станцию, но и недавние прилеты БПЛА в городе Курчатов в непосредственной близости от Курской атомной станции, это отражение того, насколько безответственно Киев относится к базовым, ключевым понятиям в сфере ядерной безопасности. Западные спонсоры киевского режима должны обратить самое серьезное внимание на этот момент, и мы в равной степени призываем руководство МАГАТЭ серьезно отнестись к происходящему", - заявил он.