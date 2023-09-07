В ЦИК сообщили, что по месту нахождения планируют проголосовать более 500 тыс. человек

Голосование для них будет организовано через сервис "Мобильный избиратель", отметили в Центризбиркоме

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проголосовать в единый день голосования по месту нахождения с помощью сервиса "Мобильный избиратель" изъявили желание более полумиллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

"В единый день голосования жители 50 регионов страны могут проголосовать по месту своего нахождения, уже подано более полумиллиона заявлений", - говорится в сообщении.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.