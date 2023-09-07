7 сентября, 06:46
Единый день голосования

В ЦИК сообщили, что по месту нахождения планируют проголосовать более 500 тыс. человек

Голосование для них будет организовано через сервис "Мобильный избиратель", отметили в Центризбиркоме

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проголосовать в единый день голосования по месту нахождения с помощью сервиса "Мобильный избиратель" изъявили желание более полумиллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

"В единый день голосования жители 50 регионов страны могут проголосовать по месту своего нахождения, уже подано более полумиллиона заявлений", - говорится в сообщении.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация