7 сентября, 06:29,
обновлено 7 сентября, 07:19

В МИД РФ сообщили, что не все члены российской делегации получили визы для ГА ООН

Антон Новодережкин/ ТАСС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ ТАСС

По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва не хотела бы повторения эпизода с невыдачей виз США журналистам

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Члены российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, пока не все из них получили разрешения на въезд. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"В процессе. Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Рябков добавил, что Москва призывает американскую сторону не повторять случай с невыдачей или задержкой выдачи виз журналистам из РФ для освещения мероприятий.

"Мы хотели бы, чтобы не было повторения эпизода с невыдачей или слишком поздней выдачей виз журналистам, которые должны были сопровождать министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова в ходе его предыдущей поездки в Нью-Йорк. Но пока работа идет и здесь рано какие-то выводы делать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о том, как идет процесс выдачи виз на ГА ООН американской стороной.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября.

Весной делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки с целью участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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