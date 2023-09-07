В МИД РФ сообщили, что не все члены российской делегации получили визы для ГА ООН

По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва не хотела бы повторения эпизода с невыдачей виз США журналистам

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Члены российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, пока не все из них получили разрешения на въезд. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В процессе. Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Рябков добавил, что Москва призывает американскую сторону не повторять случай с невыдачей или задержкой выдачи виз журналистам из РФ для освещения мероприятий.

"Мы хотели бы, чтобы не было повторения эпизода с невыдачей или слишком поздней выдачей виз журналистам, которые должны были сопровождать министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова в ходе его предыдущей поездки в Нью-Йорк. Но пока работа идет и здесь рано какие-то выводы делать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о том, как идет процесс выдачи виз на ГА ООН американской стороной.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября.

Весной делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки с целью участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы.