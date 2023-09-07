7 сентября, 06:40

Захарова в ответ на слова Симоняна выразила поддержку всем секретарям планеты

Официальный представитель МИД России попросила не распространять свое отношение к сказанному спикером парламента Армении на народ этой страны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила поддержку всем секретарям планеты в ответ на реплику спикера парламента Армении Алена Симоняна в ее адрес, где тот назвал дипломата "какой-то секретаршей". Соответствующий пост размещен в Telegram-канале Захаровой.

"Сложно поспорить, что с уровнем явные проблемы, - отреагировала Захарова. - И хочу сказать слова поддержки всем "секретаршам" планеты. Подруги! Ваша работа - залог успеха даже самого высокопоставленного начальника. Без вашего ежедневного кропотливого труда, включающего составление графиков, организацию встреч, работу с документами, прием звонков и миллион разных забот, - все пойдет прахом".

"Не обижайтесь, этот человек, уверена, ляпнул не подумав. Не распространяйте свое отношение к сказанному им на армянский народ. Армянский народ - мудрый, многострадальный и любящий", - заключила Захарова.

Ранее официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику "на грани хамства". В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, где тот сказал, что не будет отвечать "какой-то секретарше". 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация