Рябков прокомментировал совместные военные учения Армении и США

По словам замглавы МИД РФ, Москва исходит из того, что членам ОДКБ следует придерживаться практики учений со своими союзниками

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Москва исходит из того, что членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует придерживаться практики учений со своими союзниками. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя армяно-американские совместные военные учения, которые пройдут на территории Армении с 11 сентября.

"Армения - союзник по ОДКБ, мы исходили и исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конечно, мы обратили на это внимание. И обратили самое серьезное внимание наших армянских союзников, союзников в Армении, на то, что это воспринимается нами с элементом озабоченности", - добавил дипломат.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.