7 сентября, 07:17,
обновлено 7 сентября, 07:32

Лавров указал на риски милитаризации АТР из-за проникновения НАТО

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения Североатлантического альянса. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении об участии Лаврова в саммите.

"Особое внимание уделено рискам милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО с опорой на созданные Западом блоковые механизмы сетевого сдерживания, продвижения конфронтационного проекта AUKUS, предусматривающего развертывание в регионе военно-стратегического комплекса с ядерным компонентом", - указали в ведомстве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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