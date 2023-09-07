7 сентября, 08:18,
обновлено 7 сентября, 08:37
Единый день голосования

Памфилова заявила, что более 1,2 млн человек планируют проголосовать дистанционно

Для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется, отметила глава ЦИК

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 млн человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"По состоянию на вчерашний вечер заявление на участие в ДЭГ подали более 1 млн 200 тыс. человек. Для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется. Поэтому сейчас мы не знаем, сколько там человек могут проголосовать, но предполагаем, что большое количество", - сказала Памфилова.

Она добавила, что выбор способа голосования "исключительно дело добровольное". "Мы постоянно об этом напоминаем, будем и дальше напоминать, подчеркивать. И не дай Бог там, где это нарушается правило, будем принимать самые жесткие меры, которые есть в нашей компетенции", - заключила она.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. С 8 по 10 сентября на федеральной платформе ДЭГ смогут проголосовать жители 24 регионов России. Для москвичей голосование доступно на портале mos.ru. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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